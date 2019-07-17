НАБУ и САП обратились в Верховную Раду с заявлением из-за проекта Зеленского

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Среда, 17 июля 2019, 12:35

Источник: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура хотят законодательно закрепить за Высшим антикоррупционным судом рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.

Прямая речь: "С самого начала мы настаивали на том, чтобы новая судебная организация принимала к рассмотрению дела о топ-коррупции, расследованные Национальным бюро и переданные в суд Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Именно так можно обеспечить быстрое и беспристрастное вынесение приговоров, которого так ждут украинцы".

Детали: НАБУ и САП призывают Верховную Раду проголосовать за инициативу президента Владимира Зеленского. По действующему законодательству в ВАКС должны быть направлены все дела о коррупции, от самого низкого до топового уровня служащих и должностных лиц. Антикоррупционщики говорят, что это - более 3500 уголовных производств. По их мнению, "это может стать неподъемным бременем и заблокировать работу 38 судей ВАКС".

В то же время, согласно статистике на сайте НАБУ, по состоянию на 30 июня 2019 года ими направлено в суд 208 расследованных уголовных производств.

Что произошло раньше: Президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который уточняет юрисдикцию ВАКС, чтобы суд "мог сосредоточиться только на тех делах, которые расследует НАБУ".

История вопроса:

  • 8 июля в парламенте зарегистрировали законопроект №10426 о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда)
  • В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять этот документ.
  • Верховная Рада VIII созыва уже завершила свою сессионную работу. Вместе с тем президент попросил спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть его инициативу.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Антикоррупционный суд НАБУ Антикоррупционная прокуратура Зеленский Верховная Рада


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