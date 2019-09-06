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Американские сенаторы, которых не пустили в РФ, встретились с Зеленским

Пятница, 6 сентября 2019, 03:27

Президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заверил американцев, что планирует продолжать "активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО".

Президент также выразил надежду, что США увеличат объемы помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, глава государства обратил внимание сенаторов на русский "паспортизацию" украинский в Донбассе и необходимость соответствующего реагирования на это явление.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность налаживания поставок энергоносителей из США в Украину.

Зеленский выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2".

 

Как сообщает посольство США в Украине, до этого у сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.

С ними они обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности.

Напомним:

  • После того, как Рону Джонсону и Крису Мерфи запретили въезд в Россию, они заявили, что посетят Украину.
  • Свой визит в Киев они начали со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой и Виталием Каско, который в 2014-2016 годах был заместителем главы ГПУ.

Украинская правда
Темы: СШАЗеленский
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