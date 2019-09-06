Американские сенаторы, которых не пустили в РФ, встретились с Зеленским
Президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский заверил американцев, что планирует продолжать "активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО".
Президент также выразил надежду, что США увеличат объемы помощи Украине в сфере безопасности.
Кроме того, глава государства обратил внимание сенаторов на русский "паспортизацию" украинский в Донбассе и необходимость соответствующего реагирования на это явление.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность налаживания поставок энергоносителей из США в Украину.
Зеленский выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2".
Как сообщает посольство США в Украине, до этого у сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.
С ними они обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности.
Напомним:
- После того, как Рону Джонсону и Крису Мерфи запретили въезд в Россию, они заявили, что посетят Украину.
- Свой визит в Киев они начали со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой и Виталием Каско, который в 2014-2016 годах был заместителем главы ГПУ.
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