Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой

Источник: Twitter посольства США в Украине.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в Киев со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Посольство США в Киеве: "Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США.

Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой".

Тот поделился с сенаторами своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

Рябошапка и сенаторы U.S. Embassy Kyiv

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