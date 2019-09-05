Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой

Источник: Twitter посольства США в Украине.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в Киев со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Посольство США в Киеве: "Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США.

Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой".

Тот поделился с сенаторами своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

Слева направо: Крис Мерфи, Руслан Рябошапка, Виталий Касько, Рон Джонсон U.S. Embassy Kyiv

Детали: Как видно с фотографии, на встрече присутствовал и Виталий Касько, который был заместителем генпрокурора в 2014-2016 годах, а с 25 июня 2019 года входит в Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.

26 января 2016 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении квартир Касько по 5 статьям. 10 апреля 2016 года Касько зачитали подозрение по ч.4 ст.190 УК – "мошенничество".

Однако в начале 2017 года киевская прокуратура закрыла уголовное производство по подозрению экс-заместителя генпрокурора в мошенничестве при приватизации жилья.

Предыстория: