Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой
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Четверг, 5 сентября 2019, 09:35
Источник: Twitter посольства США в Украине.
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в Киев со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.
Посольство США в Киеве: "Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США.
Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой".
Тот поделился с сенаторами своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.
Предыстория:
- После того, как Рону Джонсону и Крису Мерфи запретили въезд в Россию, они заявили, что посетят Украины.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседании назначила новый состав Кабинета министров, новых главу Службы безопасности Украины и генерального прокурора.
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