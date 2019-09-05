Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой

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Четверг, 5 сентября 2019, 09:35

Источник: Twitter посольства США в Украине.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в Киев со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Посольство США в Киеве: "Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США.

Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой".

Тот поделился с сенаторами своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

 
Рябошапка и сенаторы

U.S. Embassy Kyiv

Предыстория:

  • После того, как Рону Джонсону и Крису Мерфи запретили въезд в Россию, они заявили, что посетят Украины.
  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседании назначила новый состав Кабинета министров, новых главу Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

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