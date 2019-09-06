Сутки на Донбассе: 21 обстрел, есть погибший и раненый
Источник: сообщение штаба ООС на 7 утра
5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
На востоке ООС - 16 обстрелов позиций, на севере - 5.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, говорится в сводке штаба.
С утра 6 сентября русские наемники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня на востоке ООС.
Напомним:
- В течение дня 5 сентября русские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб.
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