Сутки на Донбассе: 21 обстрел, есть погибший и раненый

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Пятница, 6 сентября 2019, 07:36

Источник: сообщение штаба ООС на 7 утра

5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

На востоке ООС - 16 обстрелов позиций, на севере - 5.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, говорится в сводке штаба.

С утра 6 сентября русские наемники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня на востоке ООС.

Напомним:

  • В течение дня 5 сентября русские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб.

Украинская правда

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Темы: обстрел ООС Донбасс


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