Депутату Киевсовета объявили подозрение: подделал диплом об образовании
Источник: прокуратура Киевской области
Прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.
Дословно: "Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ".
Детали: Установлено, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Фамилии депутата прокуратура не сообщает.
Напомним:
- 11 мая 2017 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
- Следственный отдел главного управления Нацполиции Киева начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
- Впоследствии стало известно, что Бондаренко брал подряд 3 отпуска в мае 2017 года.
- В комментарии "Украинской правде. Киев" Бондаренко заявил, что скандал есть, но оснований для него нет, и объяснил, что 3 отпуска брал по объективным причинам.
- Он также сказал, что через несколько дней выйдет с официальным заявлением о поддельном дипломе, однако не сделал этого.
- 31 августа 2017 года прокуратура сообщила, что Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
- 31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.
- Впоследствии Бондаренко заявил, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести ответственность.
- 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.
- Сейчас Владимир Бондаренко работает в КГГА на должности советника столичного мэра.
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