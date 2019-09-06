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Депутату Киевсовета объявили подозрение: подделал диплом об образовании

Пятница, 6 сентября 2019, 10:08

Источник: прокуратура Киевской области

Прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.

Дословно: "Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ".

Детали: Установлено, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фамилии депутата прокуратура не сообщает.

Напомним:  

  • 11 мая 2017 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
  • Следственный отдел главного управления Нацполиции Киева начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
  • Впоследствии стало известно, что Бондаренко брал подряд 3 отпуска в мае 2017 года.
  • В комментарии "Украинской правде. Киев" Бондаренко заявил, что скандал есть, но оснований для него нет, и объяснил, что 3 отпуска брал по объективным причинам.
  • Он также сказал, что через несколько дней выйдет с официальным заявлением о поддельном дипломе, однако не сделал этого.
  • 31 августа 2017 года прокуратура сообщила, что Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
  • 31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.
  • Впоследствии Бондаренко заявил, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести ответственность.
  • 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.
  • Сейчас Владимир Бондаренко работает в КГГА на должности советника столичного мэра.

Украинская правда
Темы: Киевместная властьпрокуратураобразование
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