Депутату Киевсовета объявили подозрение: подделал диплом об образовании

Источник: прокуратура Киевской области

Прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.

Дословно: "Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ".

Детали: Установлено, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фамилии депутата прокуратура не сообщает.

Напомним: