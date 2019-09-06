Вилкулу и Колесникову объявлено подозрение, они в розыске – Луценко
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Пятница, 6 сентября 2019, 11:43
Источник: пост экс-генпрокурора в Facebook
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.
Прямая речь: "Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска".
"Украинская правда" обратилась за комментарием к Генеральной прокутатуре.
Дополняется ...
Украинская правда
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