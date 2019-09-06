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Вилкулу и Колесникову объявлено подозрение, они в розыске – Луценко

Пятница, 6 сентября 2019, 11:43
Вилкул и Колесников в свое время рулили в Днепропетровской области

Источник: пост экс-генпрокурора в Facebook

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.

Прямая речь: "Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска".

Детали: На сайте ГПУ размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности", - говорится в сообщении.

Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.

В другом сообщении на сайте ГПУ вероятно речь идет о Дмитрие Колесникове.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днипре общей площадью почти 7 тыс кв м", - текст сообщения совпадает с обоснованием подозрения ГПУ от 2018 года.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Генеральной прокуратуре и в полицию. На данный момент в розыскных учетах МВД фамилии Вилкула и Колесникова отсутствуют.

На телефонные звонки УП и сообщение в мессенджере Вилкул не ответил.

Напомним: В октябре 2018 года Верховная Рада 8 созыва провалила голосование за снятие неприкосновенности с народных депутатов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Украинская правда

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Темы: ВилкулГенпрокуратура
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