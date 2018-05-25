Луценко внес представление на нардепа из "Оппоблока"

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.



Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере.



Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, будучи главой Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв.м", - пишет Сарган.

До избрания в Верховную Раду депутат от "Оппозиционного блока" Колесников с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Ранее в мае генпрокурор передал в парламент представление на двух депутатов.

5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, которого ГПУ подозревает в декларировании недостоверной информации.



18 мая генпрокурор направил парламенту представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа", экс-"регионала" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за это.

25 мая народный депутат Павел Пинзеник отметил, что регламентный комитет Верховной Рады получил представления Генеральной прокуратуры на Пономарева и Дунаева, однако до сих пор неизвестно, когда их будут рассматривать.