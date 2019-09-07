ООС: 11 вражеских обстрелов за сутки
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб сообщение ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили военные.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных
Напомним:
- 5 сентября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua