ООС: 11 вражеских обстрелов за сутки

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Суббота, 7 сентября 2019, 07:23

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб сообщение ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных 

Напомним:

  • 5 сентября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

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Темы: ООС Донбасс


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