ООС: 11 вражеских обстрелов за сутки

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб сообщение ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.



"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили военные.



С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных



Напомним: