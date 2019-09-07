Российский спецборт приземлился в «Борисполе»

Российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Источник: Flightradar

Moved to the other side of the terminal to catch a bus leaving the vicinity of the Tu-204, accompanied by a black SUV.

Could not see if anyone entered or exited the bus. Several people around the plane. pic.twitter.com/63m2Wo5MCx — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Детали: По данным сайта Flightradar, самолет приземлился в 10:29.

Он вылетел из аэропорта «Внуково» в 9:20.

Как пишет Радио Свобода, этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд «Россия» - предприятие, которое перевозит российских чиновников.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

Как сообщает корреспондент УП, на военный аэродром Борисполя заехал автобус, который, вероятно будет забирать освобожденных из российского плена украинцев. На месте несколько десятков журналистов.

Позже на территорию военного аэродрома Борисполь заехали еще два автобуса на военных номерах и военная «скорая».

На військовий аеродром Борисполя заїхав автобус, який, ймовірно забиратиме звільнених з російського полону українців. На місці кілька десятків журналістів pic.twitter.com/D3tNwK2Kne — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Ще два автобуси на військових номерах заїхали на територію військового аеродрому Борисполя pic.twitter.com/z73kFMqGTj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Что было ранее: Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

"Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал Полозов.

Сообщалось, что автобусы с моряками прибыли в аэропорт "Внуково".