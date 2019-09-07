Российский спецборт приземлился в «Борисполе»

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Суббота, 7 сентября 2019, 10:54

Российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Источник: Flightradar

Детали: По данным сайта Flightradar, самолет приземлился в 10:29.

Он вылетел из аэропорта «Внуково» в 9:20.

Как пишет Радио Свобода, этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд «Россия» - предприятие, которое перевозит российских чиновников.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

Как сообщает корреспондент УП, на военный аэродром Борисполя заехал автобус, который, вероятно будет забирать освобожденных из российского плена украинцев. На месте несколько десятков журналистов.

Позже на территорию военного аэродрома Борисполь заехали еще два автобуса на военных номерах и военная «скорая».

Что было ранее: Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

"Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал Полозов.

Сообщалось, что автобусы с моряками прибыли в аэропорт "Внуково".

Украинская правда

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Темы: политзаключенные Росcия


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