Адвокаты украинских моряков подтвердили, что "процесс пошел"

Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

Источник: российские агентства ТАСС, Интерфакс

Прямая речь Полозова, Интерфакс: По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне.

‪Facebook Полозова: Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл.

Прямая речь Бадамшина, ТАСС: В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят в Украину.

Детали: Как пишет «Интерфакс», колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром "Внуково" в Москве.

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

К борту подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Позже самолет пересек границу с Украиной.

Update: Russian Special Flight has entered Ukrainian airspace and appears to be heading straight to Kyiv. pic.twitter.com/SVkRbCdmsR