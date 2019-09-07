Адвокаты украинских моряков подтвердили, что "процесс пошел"

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Суббота, 7 сентября 2019, 09:49
Николай Полозов
Укринформ

Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

Источник: российские агентства ТАСС, Интерфакс

Прямая речь Полозова, Интерфакс: По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне.

‪Facebook Полозова: Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл.

Прямая речь Бадамшина, ТАСС: В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят в Украину.

Детали: Как пишет «Интерфакс», колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром "Внуково" в Москве.

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

К борту подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Предыстория:

  • 6 сентября российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" сообщило, что предполагаемая дата начала обмена политзаключенными между Украиной и Россией – 7 сентября.
  • Также 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил во Владивостоке, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.
  • 7 сентября адвокат ряда удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не может комментировать вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но граждане Украины являются наивысшей ценностью для государства.

Украинская правда

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