Обмен пленными: Кто возвращается в Украину. СПИСОК

29821 просмотр
Суббота, 7 сентября 2019, 12:32

7 сентября между Украиной и Россией проходит масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Украинская правда публикует списки обмена «35 на 35»

Списки украинцев:

Россия выдаст Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.

1. Юрий Будзыло
2. Вячеслав Зинченко
3. Андрей Опрыско
4. Сергей Цибизов
5. Андрей Артеменко
6. Владимир Терещенко
7. Евгений Семидоцкий
8. Виктор Безпальченко
9. Андрей Шевченко
10. Владимир Варимез
11. Михаил Власюк
12. Богдан Головаш
13. Сергей Чулиба
14. Олег Мельничук
15. Богдан Небылица
16. Владислав Костишин
17. Сергей Попов
18.Юрий Безъязычный
19. Роман Мокряк
20. Андрей Эйдер
21. Василий Сорока
22. Андрей Драч
23. Владимир Лисовой
24. Денис Гриценко

Также в списке на обмен политзаключенные:

25. Олег Сенцов
26. Александр Кольченко
27. Владимир Балух
28. Роман Сущенко
29. Николай Карпюк
30. Станислав Клых
31. Павел Гриб
32. Евгений Панов
33. Артур Панов
34. Эдем Бекиров
35. Алексей Сизанович

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пленные политзаключенные Росcия Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Обмен пленными: Список россиян 7 сентября 2019, 12:56
Богдан об обмене: Граждане Украины – наивысшая ценность 7 сентября 2019, 08:23
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат 6 сентября 2019, 19:28
Все новости
Главные новости
Обмен пленными: Список россиян
Из "Борисполя" и "Внуково" вылетели самолеты с удерживаемыми лицами
Стало известно, кого из политзаключенных отдадут россияне
Адвокаты украинских моряков подтвердили, что "процесс пошел"
Все новости
Кино

6 фильмов сентября

Фото

Лучшие фотографии фотоконкурса Dronestagram

здоровье

7 ответов на вопрос о кори

Поиск по сайту
Архив
Весь архів