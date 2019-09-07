Также в списке на обмен политзаключенные:

7 сентября между Украиной и Россией проходит масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Украинская правда

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