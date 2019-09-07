7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

"Украинская правда" публикует списки украинцев, которые вернулись по обмену «35 на 35».

России в рамках обмена также выдали 35 человек: 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один были передан российской стороне ранее.

Списки украинцев:

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.

1. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».

2. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

3. Андрей Артеменко, старший комендор.

4. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

5. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

6. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

7. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК «Бердянск».

8. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».

9. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

10. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

11. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

12. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

13. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».

14. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК «Никополь».

15. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».

16. Михаил Власюк, моторист-электрик.

17. Виктор Беспальченко, комендор.

18. Владимир Терещенко, комендор.

19. Евгений Семидоцький, марсовой.

20. Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

21. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

22. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.

23. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.

24. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.

Также в списке на обмен политзаключенные:

25. Олег Сенцов

26. Александр Кольченко

27. Владимир Балух

28. Роман Сущенко

29. Николай Карпюк

30. Станислав Клых

31. Павел Гриб

32. Евгений Панов

33. Артур Панов

34. Эдем Бекиров

35. Алексей Сизонович

Позже в Офисе президента подтвердили список украинцев, вернувшихся домой. Также стали известны списки россиян на обмен.

24 украинских моряка были захвачены Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Тогда российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения. Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, их перевезли в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). К этому времени в России продолжались суды.

Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения. Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Для отбывания срока его отправили в колонию в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кольченко удерживали в исправительной колонии №6 в российском городе Копейск.

В января 2019 года Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения дела украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016. ФСБ утверждало, что нашло на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. 4 августа 2017 года Раздольненский районный в Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. В конце августа 2017 стало известно, что против Балуха возбудили новое уголовное дело – якобы за избиение начальника изолятора. 5 июля 2018 суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей (по совокупности двух дел).

Роман Сущенко - собственный корреспондент "Укринформа" во Франции, задержанный 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Россия обвинила его в шпионаже. 4 июня 2018 Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Сущенко вину не признал. В 2019 году Сущенко вроде подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году до 22,5 и 20 лет по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е. В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали. Клих отбывал срок в Челябинской области, Карпюк - во Владимирской области РФ.

Украинского студента Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку. Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным. 22 марта его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявлял голодовку. Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами". Гриб нуждается в медицинской помощи.

Евгений Панов был задержан в августе 2016 года в оккупированном Крыму как «украинский диверсант», готовивший теракт. 25 октября Верховный суд России признал законным приговор Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима. В начале 2019 Панова перевезли в колонию Омска, известную своими пытками.

Артур Панов был задержан на территории России в декабре 2015 года. Его обвинили в подготовке теракта в Ростове-на-Дону террористического акта с помощью самодельного взрывного устройства. Гражданин Украины в домашних условиях якобы изготовил и хранил взрывчатые вещества и устройства. Также он якобы склонил местного жителя к участию в диверсии.

5 апреля 2018 года Панова приговорили к 8 годам заключения в Кемеровской колонии №22.

Эдема Бекирова оккупанты задержали на админгранице с Крымом 12 декабря 2018 года. Его удерживали в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов". У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней. 27 августа 2019 года Центральный районный суд Симферополя отпустил Бекирова из СИЗО под обязательство явки в суд.

Алексей Сизонович по версии российской стороны был задержан в сентябре 2016 во время якобы незаконного пересечения границы. Сизоновичу 61 год, он пенсионер и имеет проблемы со здоровьем. Кроме обвинения в подготовке терактов в Ростовской области, по версии российских следователей, до этого он якобы взрывал поезда на территории Луганской области, контролируемой боевиками ОРЛО, был схвачен там боевиками, а через месяц его задержали российские пограничники. 31 июля 2017 Российский суд приговорил Сизоновича до 12 лет лишения свободы.