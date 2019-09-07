Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированном Донбассе удерживают 227 украинцев - СБУ

Суббота, 7 сентября 2019, 16:33

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, с 2014 года из России и с временно оккупированных территорий были освобождены 3280 граждан Украины.

В ведомстве отметили, что 7 сентября Служба безопасности Украины "обеспечила возвращение 35 украинских граждан, которые незаконно содержались в России и на временно аннексированной территории АР Крым".

"Согласно процедуре, другой стороне были переданы 35 человек. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Их освобождение происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм. Обмен проводился под наблюдением Международного комитета Красного Креста", - сообщили в СБУ.

Напомним,

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДонбасспленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: