На оккупированном Донбассе удерживают 227 украинцев - СБУ
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины
Детали: По данным СБУ, с 2014 года из России и с временно оккупированных территорий были освобождены 3280 граждан Украины.
В ведомстве отметили, что 7 сентября Служба безопасности Украины "обеспечила возвращение 35 украинских граждан, которые незаконно содержались в России и на временно аннексированной территории АР Крым".
"Согласно процедуре, другой стороне были переданы 35 человек. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Их освобождение происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм. Обмен проводился под наблюдением Международного комитета Красного Креста", - сообщили в СБУ.
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