Обмен пленными: Список россиян

В рамках масштабного обмена Украина выдаст России 35 человек.

По данным источников УП, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Владимир Цемах Кирилл Вышинский Виктор Агеев, 13.09.1995 Александр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Елена Бобовая, 26.04.1972 Андрей Васьковский, 25.12.1991 Руслан Гаджиев, 10.02.1973 Владимир Галич, 18.01.1948 Сергей Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станислав Ежов, 22.06.1978 Аркадий Жидких, 19.11.1967 Игорь Кимаковский, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергей Коверник, 16.02.1978 Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 Андрей Костенко, 18.09.1984 Алексей Лазаренко, 13.10.1985 Сергей Лазарев, 07.05.1957 Юрий Ломако, 04.02.1961 Петр Мельничук, 12.07.1972 Евгений Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлия Просолова, 13.07.1988 Александр Ракущин, 19.03.1963 Антонина Родионова, 06.09.1969 Александр Саттаров, 28.12.1980 Алексей Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Александр Тарасенко, 10.07.1970 Андрей Третьяков, 18.10.1973 Виктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Фото - посольство РФ в Украине

Напомним,