Обмен пленными: Список россиян

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Суббота, 7 сентября 2019, 12:56

В рамках масштабного обмена Украина выдаст России 35 человек.

По данным источников УП, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

  1. Владимир Цемах
  2. Кирилл Вышинский
  3. Виктор Агеев, 13.09.1995
  4. Александр Баранов, 11.08.1983
  5. Аслан Басханов, 06.04.1966
  6. Елена Бобовая, 26.04.1972
  7. Андрей Васьковский, 25.12.1991
  8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973
  9. Владимир Галич, 18.01.1948
  10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988
  11. Анна Дубенко, 18.08.1982
  12. Станислав Ежов, 22.06.1978
  13. Аркадий Жидких, 19.11.1967
  14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972
  15. Ольга Ковалис, 07.08.1968
  16. Сергей Коверник, 16.02.1978
  17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
  18. Андрей Костенко, 18.09.1984
  19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985
  20. Сергей Лазарев, 07.05.1957
  21. Юрий Ломако, 04.02.1961
  22. Петр Мельничук, 12.07.1972
  23. Евгений Мефедов, 22.05.1983
  24. Максим Одинцов, 25.04.1983
  25. Юлия Просолова, 13.07.1988
  26. Александр Ракущин, 19.03.1963
  27. Антонина Родионова, 06.09.1969
  28. Александр Саттаров, 28.12.1980
  29. Алексей Седиков, 10.10.1979
  30. Тарас Синичак, 24.06.1977
  31. Александр Тарасенко, 10.07.1970
  32. Андрей Третьяков, 18.10.1973
  33. Виктор Федоров, 18.07.1969
  34. Денис Хитров, 28.04.1977
  35. Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

 
Фото - посольство РФ в Украине

Напомним,

  • Утром 7 сентября адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО "Лефортово" в пункт обмена.
  • Самолеты с лицами, которые подлежат обмену, вылетели 7 сентября из Москвы и Киева после 12:00.

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия Украина


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