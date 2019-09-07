Трамп поздравил Україну с обменом: Возможно, первый гигантский шаг к миру
Суббота, 7 сентября 2019, 17:02
Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".
Источник: Твиттер президента США
Прямая речь: "Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру".
Трамп также поздравил по поводу обмена обе страны.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
Напомним,
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
Украинская правда