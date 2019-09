Трамп поздравил Україну с обменом: Возможно, первый гигантский шаг к миру

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Источник: Твиттер президента США

Прямая речь: "Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру".

Трамп также поздравил по поводу обмена обе страны.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!