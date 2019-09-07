Трамп поздравил Україну с обменом: Возможно, первый гигантский шаг к миру

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Суббота, 7 сентября 2019, 17:02

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Источник: Твиттер президента США

Прямая речь: "Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру".

Трамп также поздравил по поводу обмена обе страны. 

Напомним,

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия Украина Трамп


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