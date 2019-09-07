УЕФА выделило почти 390 млн евро на счета Суркиса, а не ФФУ - Der Spiegel

С 2002 по 2016 годы средства, которые должны поступать на счета Федерации футбола Украины (с 2018 года УАФ - прим УП) направлялись на счета оффшорной карибской кампании "Newport Management Limited", которая обслуживала киевское "Динамо".

Об этом говорится в материале-расследовании немецкого издания Der Spiegel.

По информации издания, 15 декабря 2016 года высокопоставленный чиновник УЕФА подготовил для высшего руководства ассоциации засекреченный документ под названием "Внутренняя докладная записка".

Документ свидетельствовал о платежах, отправленных Федерации футбола Украины. То есть, с 2002 по 2016 год платежи от УЕФА поступали не на счета ФФУ, а на счета кампании, которая находилась на Британских Виргинских островах и имела отношение к киевскому "Динамо".

В самом расследовании УЕФА отмечается, что "Newport Management Limited" - это структура, которая, якобы, принадлежит президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису.

Как отмечает издание, в декабре 2016 года делегация УЕФА предприняла попытку проверить киевское "Динамо" на соответствие правилам финансового фэйр-плей. В результате аудиторы УЕФА, после осмотра счетов клуба определили, что компания "Newport Management Limited" оказывает существенное влияние на финансирование украинского клуба.

В Der Spiegel отмечают, что все платежи УЕФА, предназначенные ФФУ (УАФ), отправлялись на тот же оффшорный аккаунт, зарегистрированный для услуг киевского "Динамо", а значит с выплаты зарплат и осуществления трансферов.

В Der Spiegel заявили, что многие из этих данных получены благодаря платформе Football Leaks, и на 9 сентября ожидается первая презентация книги на немецком языке о коррупции в футболе.

По документам с Football Leaks, которые приводит Der Spigel, с сентября 2002 по июль 2008, УЕФА отправил ФФУ около 50 млн швейцарских франков. С сентября 2006 по декабрь 2016 года всего было отправлено 338.6 миллионов евро.

Как пишет немецкое издание, связи между "Newport" и "Динамо" можно найти еще в начале 1990-х, когда Григорий Суркис стал руководить клубом. В октябре 1992 года компания под номером 71912 получила регистрацию на Тортоли, крупнейшем острове Британских Виргинских островов. Чуть позже, компания стала секретной (slush fund). Между ними был подписан контракт 27 июля 1993 года, и соглашение вероятно действует и сейчас, ведь 28 июля 2010 года оно было продлено на 20 лет.

Июльское соглашение якобы показывает суть отношений "Динамо" и компании "Newport". Киевский клуб передает компании контроль над коммерческой деятельностью "Динамо". Это телевизионные права, маркетинговые права и трансферы футболистов. Вместо этого, согласно пункту в документе, "Newport" управляет "финансовыми ресурсами", необходимыми "для того, чтобы футбольный клуб был конкурентным и способным достигать высоких результатов в спорте".

Также издание отмечает, что согласно договору 2010 года между "Newport" и "Динамо" Киев не ясно, кто владеет компанией на Британских Виргинских островах. Впрочем, немецкие журналисты уверены, что на самом деле "Newport" контролируется Игорем Суркисом. По их информации, этот факт указывается в вердикте 2009 года Высокого Суда Лондона. Вердикт появился в ответ на иск, поданный бывшим бизнес-партнером Игоря Суркиса, когда президент "Динамо" был в ноябре 2008 года в столице Великобритании в матче Лиге чемпионов с "Арсеналом".

В Der Spigel отмечают, что 12 июня издание связалось с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, чтобы получить его комментарий о финансовых договорах компании "Newport" и его роли в компании. "Динамо" не ответило подробно ни на один из вопросов, - пишет издание.

Кроме того "Динамо" обвинило Der Spiegel в нарушении "базовых этических принципов журналистики". По мнению клуба, вопросы были "явно обвинительным характера, содержащие необоснованные утверждения, а также искаженную и необъективную оценку фактов". Клуб обвинил издание в участии кампании по дискредитации "Динамо" и "Newport", которую проводит ФФУ.

УЕФА подтвердил Der Spiegel, что их финансовый департамент с 1999 до 2016 года отправлял все счета, предназначеные ФФУ оффшорной компании "Newport Management Limited". Также УЕФА подтвердил, что только в декабре 2016 года было выявлено, что платежи ФФУ отправлялись на тот же счет, которым пользовалось "Динамо" Киев через компанию на Британских Виргинских островах. С тех пор все платежи отправляются на счет ФФУ в Украине. Также УЕФА отметил, что комиссия, которая изучает процедуры по май 2017 года, не выявила "явных нарушений дисциплинарного регламента со стороны ФФУ и УЕФА".