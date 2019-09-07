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УЕФА выделило почти 390 млн евро на счета Суркиса, а не ФФУ - Der Spiegel

Суббота, 7 сентября 2019, 18:50
Игорь Суркис

С 2002 по 2016 годы средства, которые должны поступать на счета Федерации футбола Украины, направлялись на счета оффшорной карибской кампании "Newport Management Limited", которая обслуживала киевское "Динамо".

Об этом говорится в материале-расследовании немецкого издания Der Spiegel.

По данным СМИ, документ под названием "внутренняя докладная записка" был подготовлен для руководства УЕФА в декабре  2016 года высокопоставленным чиновником и свидетельствовал о платежах, отправленных Федерации футбола Украины.

"С 2002 по 2016 год платежи от УЕФА поступали не на счета ФФУ, а на счета компании "Newport Management Limited"  на Британских Виргинских островах - структуры, которая, якобы, принадлежит президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису", пишет издание. 

Согласно документам, полученным благодаря платформе Football Leaks, с сентября 2002 по июль 2008 гг. УЕФА отправил ФФУ около 50 млн швейцарских франков. С сентября 2006 по декабрь 2016 года всего было отправлено 338.6 миллионов евро.

В декабре 2016 года в УЕФА предприняли попытку проверить киевское "Динамо" на соответствие правилам финансового фэйр-плей. После изучения счетов клуба аудиторы установили, что "Newport Management Limited" оказывает существенное влияние на финансирование "Динамо". 

Связь между "Newport" и "Динамо" начинается в начале 1990-х, когда Григорий Суркис стал руководить клубом. В октябре 1992 года компания получила регистрацию на Виргинских островах, а в июле 1993 года между сторонами было подписано соглашение, которое в июле 2010 года было продлено на 20 лет.

Исходя из соглашения не ясно, кто владеет Newport, но журналисты уверены, что компания контролируется Суркисом.

"Этот факт указывается в вердикте 2009 года Высокого Суда Лондона в ответ на иск, поданный бывшим бизнес-партнером Игоря Суркиса", - пишет СМИ. 

Комментарий Суркиса о финансовых договорах компании "Newport" и его роли в компании журналистам получить не удалось, при этом "Динамо" обвинило Der Spiegel в участии в кампании по дискредитации клуба  и "Newport", которую проводит ФФУ.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: Суркисфутбол
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