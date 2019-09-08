Омбудсмен РФ предлагает соглашение с Украиной о прекращении преследования

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить между Украиной и РФ соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

Источник: заявление Москальковой, опубликованное в воскресенье пресс-службой омбудсмена РФ

Прямая речь: Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах.

…Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами.

Детали: Москалькова отметила, что состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми гражданами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по «деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на Юго-Востоке Украины».

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