Прокуратура Крыма призывает не участвовать в «выборах» на полуострове

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 10:44

Прокуратура Крыма призывает жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, проводимых Россией в воскресенье на территории АР Крым и Севастополя.

Источник: Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook

Дословно заявление: Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира.

Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Также, сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму.

Детали: Диденко напомнила, что в рамках уголовного производства главе «Избирательное комиссии Республики Крым» сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск.

Справка: В России в воскресенье проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Украинская правда

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Темы: Крым прокуратура виборы Росcия


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