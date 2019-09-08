Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Крыма призывает не участвовать в "выборах" на полуострове

Воскресенье, 8 сентября 2019, 10:44

Прокуратура Крыма призывает жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, проводимых Россией в воскресенье на территории АР Крым и Севастополя.

Источник: Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook

Дословно заявление: Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира.

Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Также, сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму.

Детали: Диденко напомнила, что в рамках уголовного производства главе "Избирательное комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск.

Справка: В России в воскресенье проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымпрокуратуравиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: