В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек
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Понедельник, 9 сентября 2019, 00:34
В результате шторма, прошедшего южной частью побережья оккупированного Крымского полуострова, погибли шесть человек.
Об этом со ссылкой на управление МЧС оккупантов сообщает Крым.Реалии .
По данным ведомства, чрезвычайные события произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.
Так, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока достать из-за сильного шторма. В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, их пока тоже не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске и тоже погиб.
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