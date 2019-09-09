В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек

В результате шторма, прошедшего южной частью побережья оккупированного Крымского полуострова, погибли шесть человек.

Об этом со ссылкой на управление МЧС оккупантов сообщает Крым.Реалии .

По данным ведомства, чрезвычайные события произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

Так, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока достать из-за сильного шторма. В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, их пока тоже не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске и тоже погиб.