ООС: 9 обстрелов, один военный ранен
В воскресенье на оккупированном Донбассе пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил
Противник обстреливал позиции сил ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сили с запрещенного минскими соглашениями оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - отчитываются в штабе.
Напомним:
7 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 14 раз, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.
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