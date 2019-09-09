ООС: 9 обстрелов, один военный ранен

В воскресенье на оккупированном Донбассе пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил

Противник обстреливал позиции сил ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сили с запрещенного минскими соглашениями оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - отчитываются в штабе.

Напомним:

7 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 14 раз, за ​​прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.







