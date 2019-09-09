Говорить о снятии санкций с России рано – глава МИД Франции

Снятие санкций против России пока не актуально, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед визитом в Москву.

Источник: "Радио Свобода"

Ле Дриан на французском телевидении 8 сентября: "Мы не идем в Москву, чтобы снять санкции".

Он добавил, что для этого нужен прогресс в стабилизации в Украине.

"Тогда санкции могут быть постепенно пересмотрены, но мы еще не на этом этапе", – заявил глава французского дипломатического ведомства.

Министерша обороны Флоренс Парли заявила о "большом количестве геостратегических вызовов, по которым у Франции и России общие интересы".

"Конечно, мы не соглашаемся в определенных вопросах, но это заставляет нас усиливать диалог. Мы хотим выстроить честный и требовательный диалог по всем вопросам, демонстрируя открытость и одновременно выдвигая свои условия", – сказала Парли.

Она планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что этому предшествовало: Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили по телефону вероятное проведение саммита в "нормандском формате".

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