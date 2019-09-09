Говорить о снятии санкций с России рано – глава МИД Франции
Снятие санкций против России пока не актуально, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед визитом в Москву.
Источник: "Радио Свобода"
Ле Дриан на французском телевидении 8 сентября: "Мы не идем в Москву, чтобы снять санкции".
Он добавил, что для этого нужен прогресс в стабилизации в Украине.
"Тогда санкции могут быть постепенно пересмотрены, но мы еще не на этом этапе", – заявил глава французского дипломатического ведомства.
Министерша обороны Флоренс Парли заявила о "большом количестве геостратегических вызовов, по которым у Франции и России общие интересы".
"Конечно, мы не соглашаемся в определенных вопросах, но это заставляет нас усиливать диалог. Мы хотим выстроить честный и требовательный диалог по всем вопросам, демонстрируя открытость и одновременно выдвигая свои условия", – сказала Парли.
Она планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Что этому предшествовало: Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили по телефону вероятное проведение саммита в "нормандском формате".
Предыстория:
- Последний раз встреча лидеров стран "нормандской четверки" проходила в Берлине в 2016 году.
- Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".
- По оценкам ООН состоянием на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12,8 до 13-ти тысяч человек.
- Санкции в отношении России были впервые введены в 2014 году после аннексии Крыма и начала агрессии на востоке Украины.
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