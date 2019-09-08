Путин рассказал Макрону, чего ждет от Киева

Президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в 2015 и 2016 гг. о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе и закрепления в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Источник: пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Детали: В ходе разговора Путин "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.

"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле.

По сообщению Кремля, Путин и Макрон "дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на лиц как важной гуманитарной акции", выразив надежду, что это "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

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Напомним,