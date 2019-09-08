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Путин рассказал Макрону, чего ждет от Киева

Воскресенье, 8 сентября 2019, 21:13
Путин рассказал Макрону, чего ждет от Киева

Президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой"  в 2015  и 2016 гг. о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе и закрепления  в письменном виде "формулы Штайнмайера". 

Источник: пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора с президентом  Франции Эммануэлем Макроном.

Детали: В ходе разговора Путин "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи". 

бращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении. 

"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле. 

По сообщению Кремля, Путин и Макрон "дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на лиц как важной гуманитарной акции", выразив надежду, что это "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

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Напомним, 

  • "Формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу временного статуса, а по итогам выборов на неподконтрольной Украины территории придание этим территориям постоянного особого статуса.
  • В ноябре 2018 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что помощники лидеров стран "нормандской четверки" обсудили "Форумулы Штайнмайера" в телефонном режиме, и попытка французского и немецкого представителей согласовать фиксацию "формулы" на бумаге "столкнулась с сопротивлением со стороны Киева". 
  • Осенью 2016 г. на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине стороны договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.
  • Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин неоднократно подчеркивал, что видение дорожной карты украинской и российской стороной резко расходятся.
  • 2 сентября 2019 г. в Берлине дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России  обсудили подготовку встречи лидеров "нормандской четверки". 
  • По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, на речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
  • Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре. 

Темы: Минские соглашенияРосcияДонбассПутин
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