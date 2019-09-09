В "Слуге народа" рассказали, когда и как изменят регламент ВР

Источник: комментарий первого заместителя руководителя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко журналистам

Первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что Верховная Рада может получить новый регламент до ноября.

Прямая речь: "Сейчас рабочая группа готовит проект нового регламента и, соответственно, по процедуре он будет приниматься... Фактически середина октября – конец октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать".

Детали. Корниенко добавил, что нужно определенное время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры.

По его словам, изменения будут касаться уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов или ставят преграды в принятии (как внесение поправок с голоса).

Также планируют бороться с законодательным спамом, хотя в самой "Слуге народа" еще идут дискуссии на этот счет.

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