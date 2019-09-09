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В "Слуге народа" рассказали, когда и как изменят регламент ВР

Понедельник, 9 сентября 2019, 11:16

Первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что Верховная Рада может получить новый регламент до ноября.

Источник: комментарий первого заместителя руководителя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко журналистам

Прямая речь: "Сейчас рабочая группа готовит проект нового регламента и, соответственно, по процедуре он будет приниматься... Фактически середина октября – конец октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать".

Детали. Корниенко добавил, что нужно определенное время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры.

По его словам, изменения будут касаться уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов или ставят преграды в принятии (как внесение поправок с голоса).

Также планируют бороться с законодательным спамом, хотя в самой "Слуге народа" еще идут дискуссии на этот счет.

Предыстория: 

  • 5 сентября первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что фракция "Слуги народа" планирует разработать новый регламент работы Верховной Рады.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадаСлуга народа
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