В "Слуге народа" рассказали, когда и как изменят регламент ВР

Первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что Верховная Рада может получить новый регламент до ноября.

Источник: комментарий первого заместителя руководителя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко журналистам

Прямая речь: "Сейчас рабочая группа готовит проект нового регламента и, соответственно, по процедуре он будет приниматься... Фактически середина октября – конец октября мы можем выйти на новый регламент, по которому будем дальше работать".

Детали. Корниенко добавил, что нужно определенное время, чтобы по старой процедуре принять новый регламент, в котором будут новые процедуры.

По его словам, изменения будут касаться уменьшения процедур, которые усложняют принятие законов или ставят преграды в принятии (как внесение поправок с голоса).

Также планируют бороться с законодательным спамом, хотя в самой "Слуге народа" еще идут дискуссии на этот счет.

Предыстория: