В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма
В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".
Об этом сообщают 9 сентября "Крым Реалии".
По информации российской спецслужбы, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".
В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".
Также в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".
По данным ФСБ, мужчин передали российской полиции.
Имена и фамилии задержанных не публикуются, какие-либо их комментарии отсутствуют.
В издании отмечают, что подтверждения данной информации из других источников нет.
В Госпогранслужбе Украины уже заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контакты с оккупантами.
Напомним:
- Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины постоянно фиксируют факты грубых нарушений спецслужбами Российской Федерации прав украинских граждан: ФСБ задерживает и пытается вербовать украинцев.
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