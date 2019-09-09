В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма

3793 просмотра
Понедельник, 9 сентября 2019, 15:35

В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".

Об этом сообщают 9 сентября "Крым Реалии".

По информации российской спецслужбы, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".

В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Также в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

По данным ФСБ, мужчин передали российской полиции.

Имена и фамилии задержанных не публикуются, какие-либо их комментарии отсутствуют.

В издании отмечают, что подтверждения данной информации из других источников нет.

В Госпогранслужбе Украины уже заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контакты с оккупантами.

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Крымский диверсант" Захтей попросил Путина о помиловании 9 сентября 2019, 15:31
УПЦ просит ООН защитить своих верующих в оккупированном Крыму 9 сентября 2019, 14:06
В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек 9 сентября 2019, 00:34
Все новости
Главные новости
Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной
Цена газа для населения будет снижена на 115 гривень в сентябре – Герус
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Медики: в "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, Клиху нужна спецпомощь
Все новости
исследование

Как работает мозг во сне и почему нам снится то, что снится

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів