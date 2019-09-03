СБУ: на админгранице с Крымом ФСБ задерживает и пытается вербовать украинцев

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Вторник, 3 сентября 2019, 13:51

Источник: пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины постоянно фиксируют факты грубых нарушений спецслужбами Российской Федерации прав украинских граждан.

Дословно: "Спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания наших соотечественников при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. После этого угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины".

Детали: В зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится немало наших соотечественников - военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или на временно оккупированные территории с различными целями.

СБУ приводит один из недавних случаев: сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без каких-либо причин задержали жителя Львовщины и с применением психологического давления принуждали его к сотрудничеству. После отказа, украинца с применением силы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую украинскую территорию, забрав у него авто, документы и деньги.

СБУ напоминает: в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сообщившее о своей связи с иностранной организацией и полученном задании, освобождается от уголовной ответственности.

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Украинская правда

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Темы: СБУ Крым права человека


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