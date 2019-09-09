Руководитель Укравтодора будет судиться с НАПК

Глава Укравтодора Славомир Новак будет судиться с Нацагентством по предотвращению коррупции из-за админпротокола за якобы декларирование им недостоверных сведений.

Источник: сайт Укравтодора

Дословно: "Укравтодор официально заявляет, что приведенные и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины данные, в том числе за 2017 год, которые вносились в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, являются достоверными, а составленный НАПК протокол является необоснованным и неправомерным".

"Руководитель Укравтодора будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отраженной им информации, в частности, в декларации за 2017".

Детали. Сайт Госагентства автомобильных дорог заявляет, что вся информация, задекларированная Новаком в 2016, 2017, 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Относительно автомобиля, стоимость которого, по данным НАПК, была указана недостоверно, Укравтодор сообщил, что эту машину Новак получил до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость "четко отвечала договору лизинга".

Также в компании уверяют, что сведения о банковских счетах в декларации Новака корректные и подтверждены официальными выписками из финансовых и банковских учреждений.

Что было раньше: 9 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что направило в суд админпротокол относительно Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тысяч гривен.