Законопроект о перепдаче Нацгвардии Зеленскому еще корректируется

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Понедельник, 9 сентября 2019, 18:04

Источник: заседание комитета Верховной Рады, комментарий УП спикера МВД

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту, поскольку тот дорабатывается.

Прямая речь председателя комитета Дениса Монастырского: "Сегодня у нас на повестке дня один вопрос, потому что законопроект о Национальной гвардии обрабатывается".

Прямая речь директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко: "Сегодня должен был выноситься на комитет, но не вынесли, а отправили на доработку. Они (президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков) договорились обсудить все коррекции. Будет более детальный доработанный законопроект".

Детали: На заседании 9 сентября профильный комитет рассмотрел президентский законопроект - №1032 о реформировании прокуратуры, однако не стал голосовать за свое заключение, поскольку народные депутаты взяли паузу до 9 утра вторника, для согласования всех позиций.

Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленский законодательство Нацгвардия


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