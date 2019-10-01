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От Антарктиды откололся айсберг весом около 315 миллиардов тонн

Вторник, 1 октября 2019, 01:00
От Антарктиды откололся айсберг весом около 315 миллиардов тонн

От восточного побережья Антарктики недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг.

Источник: BBC.

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

 

Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

Напомним:

  • До сих пор наибольший зафиксированный айсберг, образовавшийся в Антарктиде в 1960-е годы, имел рекордную площадь в 9000 квадратных километров.

Темы: экология
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