От Антарктиды откололся айсберг весом около 315 миллиардов тонн

От восточного побережья Антарктики недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг.

Источник: BBC.

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

Напомним: