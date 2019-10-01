С 1 октября в Украине не принимают три мелкие монеты

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Вторник, 1 октября 2019, 08:38

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством – их не будут принимать для расчета за товары и услуги.

Источник: Национальный банк Украины в Facebook.

Дословно: "Национальный банк Украины начнет изымать из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года. Ими нельзя будет рассчитаться".

Детали: Копейки, которые остались на руках граждан, они смогут обменять в течение следующих трех лет.

В банках Украины 1,2 и 5 копеек примут до 30 сентября 2020 включительно, в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) – до 30 сентября 2022 года.

В Нацбанке отметили, что все банки обязаны принимать монеты к обмену в течение года. А если банк отказывается обменивать монеты, то граждане могут жаловаться в НБУ.

 

После извлечения монеты пойдут на переплавку.

Для облегчения наличных расчетов будут применять правило округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги до 10 копеек.

Сейчас в обращении остаются монеты номиналом 10, 25 и 50 копеек.

Украинская правда

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Темы: НБУ деньги


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