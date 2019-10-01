Канал "112 Украина" оспаривает решение Нацсовета в суде

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Вторник, 1 октября 2019, 11:39

Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обратились в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно которому им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Истцы требуют признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда.

Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина".

Как сообщается, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

Напомним:

  • Национальный Совет неоднократно выносил предупреждения 112 каналу, относительно несоблюдения условий предоставления лицензии.
  • В июле в Нацсовете заявляли, что юристы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK делают невозможным установление связи вещателей с Российской Федерацией и кумом Путина Виктором Медведчуком.
  • В июне соратник Медведчука депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
  • В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
  • Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".
  • Как сообщалось, в 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выводе из-под налогообложения 2,5 млрд компанией "Тедис Украина".

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Темы: Нацсовет суд телевидение Медведчук


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