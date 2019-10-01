Канал "112 Украина" оспаривает решение Нацсовета в суде

Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обратились в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно которому им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Истцы требуют признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда.

Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина".

Как сообщается, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

Напомним: