Канал "112 Украина" оспаривает решение Нацсовета в суде
Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обратились в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно которому им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание.
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Истцы требуют признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.
Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда.
Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина".
Как сообщается, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
Что было раньше: 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".
Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.
Напомним:
- Национальный Совет неоднократно выносил предупреждения 112 каналу, относительно несоблюдения условий предоставления лицензии.
- В июле в Нацсовете заявляли, что юристы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK делают невозможным установление связи вещателей с Российской Федерацией и кумом Путина Виктором Медведчуком.
- В июне соратник Медведчука депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
- В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
- Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".
- Как сообщалось, в 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выводе из-под налогообложения 2,5 млрд компанией "Тедис Украина".