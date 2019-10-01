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Разумков рассказал, что хочет изменить "Слуга народа" на съезде

Вторник, 1 октября 2019, 13:04
Разумков рассказал, что хочет изменить Слуга народа на съезде

Спикера Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что во время запланированного съезда партии будут решаться вопросы, связанные с выборами и изменением структуры руководства партии.

Источник: брифинг Разумкова после согласительного совета в среду

"Кто займет мое место определит съезд... Возможны и изменения устава и изменение структуры руководства партии, подготовка к выборам, развитие партийной структуры. Все это будет обсуждаться на съезде партии".

"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии... Мы не держимся за должности, или регалии. Нам нужно, чтобы партия работала. Вы видите, в каком режиме работает Верховная Рада и... трудно еще заниматься этими вопросами. Так же состоялся большой переток кадров от партийной структуры ... никакого конфликта на этот счет нет".

Что было раньше: В понедельник стало известно, что партия "Слуга народа" планирует провести съезд, на котором избрать нового председателя партии.

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Александр Шумилин, УП

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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