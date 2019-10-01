Полицейского, который пьяным избил битой студента, уволили

Сотрудника полтавской полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.

Источник: полиция Полтавской области.

Прямая речь начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина: "Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого человека, а тем более сотрудника правоохранительного органа".

Детали: Полицейского уволили 1 октября по результатам служебного расследования.

В полиции призвали граждан немедленно сообщать о любых нарушениях со стороны правоохранителей и пообещали, что будут реагировать "мгновенно, объективно и законно".

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