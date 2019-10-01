Полицейского, который пьяным избил битой студента, уволили
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Вторник, 1 октября 2019, 13:07
Сотрудника полтавской полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.
Источник: полиция Полтавской области.
Прямая речь начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина: "Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого человека, а тем более сотрудника правоохранительного органа".
Детали: Полицейского уволили 1 октября по результатам служебного расследования.
В полиции призвали граждан немедленно сообщать о любых нарушениях со стороны правоохранителей и пообещали, что будут реагировать "мгновенно, объективно и законно".
Предыстория:
- 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.
- По данным руководителя ОО "Украинская академия лидерства" Романа Тичковского, пострадал 17-летний Максим Кутняк, а одним из нападавших, который как раз и бил студента бытой, был полицейский по имени Василий Твердохлеб.
- В полиции позже подтвердили, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
- Материалы досудебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований.
Украинская правда
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