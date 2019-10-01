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ГБР открыло уголовное производство в отношении Луценко

Вторник, 1 октября 2019, 14:54
ГБР открыло уголовное производство в отношении Луценко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Источник: комментарий спикера ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Зарегистрировано производство по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом".

Детали: Спикер ГБР сказала, что не может назвать имя заявителя. По данным агентства "Интерфакс-Украина", заявление в ГБР подал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

О процедуре реагирования на подобные обращения в ГБР Иванова объяснила, что когда в бюро поступает заявление о преступлении, в порядке 214 статьи УПК у ГБР есть 24 часа, чтобы внести сведения в Единый реестр, если там есть небольшой фактаж, дающий основания зарегистрировать производство и в рамках него уже начать проверять фактаж, изложенный в заявлении.

UPD: Сам Луценко с недоумением отреагировал на производство, открытое ГБР.

Валентина Романенко, УП
Темы: ГБРЛуценко
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