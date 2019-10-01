Луценко отреагировал на дело ГБР: Нужно иметь большую фантазию

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Вторник, 1 октября 2019, 15:46

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко выразил удивление по поводу открытого Государственным бюро расследования уголовного производства в отношении него.

Источник: пост Луценко в Facebook

Прямая речь: "Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино ???"

Детали: Луценко уверяет, что прошел полную проверку своей декларации, а его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

Что произошло ранее: 1 октября стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Юрием Луценко. По данным "Интерфакс-Украина", заявление в ГБР подал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В заявлении он указывает, что, возможно, Луценко в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, способствовал незаконному игорному бизнесу.

Напомним:

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко недавно уехал в Великобританию на курсы английского языка.

Украинская правда

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