Офис на Банковой за 5 млн присвоил бывший нардеп – источник

Адвокатом, который, по данным следствия, присвоил государственное помещение на улице Банковой и пытался его продать, является народный депутат 4 и 5 созывов Верховной Рады.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец

Детали: По словам источника УП, речь идет об Антоне Ружицком (избирался от блока Виктора Ющенко "Наша Украина"). В прокуратуре Киева отметили, что не могут назвать фамилии, но подтвердили, что задержанному готовится подозрение.

Прямая речь Максимец: "Объявление подозрения задержанному планируется завтра".

Что предшествовало: 1 октября киевская прокуратура сообщила о задержании совместно с СБУ адвоката, который присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 миллионов гривен и пытался его продать.