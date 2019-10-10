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ПАСЕ призывает Россию и Беларусь ликвидировать смертную казнь

Четверг, 10 октября 2019, 05:14

В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соответствующее заявление поступило от комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека.

Кроме этого, ввести мораторий на этот вид наказания или вообще его отменить призвали США, Израиль, Японию, Иорданию, Казахстан, Марокко и Палестинскую автономию.

Украинская правда
Темы: ПАСЕРосcияБеларусь
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