В пятницу и субботу будет тепло, но местами – дожди

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, лишь на юге и востоке в зоне влияния атмосферных фронтов пройдут дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



В южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму ожидается дождь, местами гроза; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°, днем 13-19°, в Одесской области до 21°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла.



В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 11 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,9 градусов тепла в 1935 году, самая низкая ночью – на отметке 5,8 градусов мороза в 1898 году.



В субботу в Украине без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°, днем 13-18°, в Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье - до 21°.



В Киеве 12 октября – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.