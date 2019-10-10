Глава МИД извинился перед Нидерландами из-за срыва встречи Зеленского с Рютте
Встреча Владимира Зеленского с премьером Нидерландов Марком Рютте, запланированная в Нью-Йорке, не состоялась по вине Украины, однако это не имело целью никаких дипломатических жестов.
Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс конференции с нидерландским коллегой, отвечая на вопрос "Европейской правды".
Министр признал, что переговоры Зеленский-Рютте стояли в графике обоих политиков на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
"Действительно встреча была запланирована. К большому сожалению, чисто по техническим причинам не состоялась, и это произошло из-за неорганизованности и проблемы с украинской стороны. Нидерландская сторона была готова (к переговорам)", – пояснил он.
Пристайко не стал уточнять, в чем заключались эти проблемы, добавив, что "в Нью-Йорке (ГА ООН) это, к сожалению, случается". Между тем, из собственных источников "Европейская правда" узнала, что переговоры с Рютте наложились на встречу Зеленского с Меркель, которая затянулась.
Министр на пресс-конференции отдельно принес публичные извинения нидерландской стороне.
"Мы приносим свои извинения и постараемся организовать такую встречу в ближайшее время. Поверьте мне, ничего, никаких дипломатических жестов здесь не было - чисто техническая невозможность соединить две делегации", - пояснил он.
Глава МИД Нидерландов Стефан Блок добавил, что в среду во время визита в Киев он провел встречу с Зеленским.
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