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Глава МИД извинился перед Нидерландами из-за срыва встречи Зеленского с Рютте

Четверг, 10 октября 2019, 14:06

Встреча Владимира Зеленского с премьером Нидерландов Марком Рютте, запланированная в Нью-Йорке, не состоялась по вине Украины, однако это не имело целью никаких дипломатических жестов.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс конференции с нидерландским коллегой, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Министр признал, что переговоры Зеленский-Рютте стояли в графике обоих политиков на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

"Действительно встреча была запланирована. К большому сожалению, чисто по техническим причинам не состоялась, и это произошло из-за неорганизованности и проблемы с украинской стороны. Нидерландская сторона была готова (к переговорам)", – пояснил он.

Пристайко не стал уточнять, в чем заключались эти проблемы, добавив, что "в Нью-Йорке (ГА ООН) это, к сожалению, случается". Между тем, из собственных источников "Европейская правда" узнала, что переговоры с Рютте наложились на встречу Зеленского с Меркель, которая затянулась.

Министр на пресс-конференции отдельно принес публичные извинения нидерландской стороне.

"Мы приносим свои извинения и постараемся организовать такую ​​встречу в ближайшее время. Поверьте мне, ничего, никаких дипломатических жестов здесь не было - чисто техническая невозможность соединить две делегации", - пояснил он.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок добавил, что в среду во время визита в Киев он провел встречу с Зеленским.

Темы: НидерландыМИДЗеленский
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