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В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия

Четверг, 10 октября 2019, 15:24

В Киеве спецназовцы задержаны мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.

Источник: полиция Киева.

Дословно: "Мужчину, который нарушал правила дорожного движения, задержали для проверки и обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов к нему". 

 

"Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра". 

 

Детали: Мужчину задержали на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе столицы после того, как он грубо нарушил правила дорожного движения. 

 

Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.

По словам подозреваемого, такой арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.

Мужчине объявили о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: Киевполицияоружие
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