"Марафон" Зеленского с прессой длится уже более 7 часов
Четверг, 10 октября 2019, 17:06
Общение президента Владимира Зеленского с представителями средств массовой информации с перерывами продолжается уже 7 часов.
Источник: "Украинская правда"
Детали: За это время Зеленский успел поговорить с более чем сотней журналистов.
Встреча с президентом проходит на втором этаже фудкорта KyivFoodMarket в отдельной зоне.
Представители медиа задают вопросы главе государства группами 10 или более человек, сформированными по списку аккредитации.
По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, своей очереди еще ждут около 150 журналистов.
Как проходит новый формат общения президента со СМИ, смотрите в видеоблоге корреспондента УП.
Предыстория:
- В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
- В свою очередь "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
- В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
- Еще ранее Зеленский выкладывал в сеть "записанное интервью" за рулем "Теслы".
- Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.
- Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.
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Украинская правда