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"Марафон" Зеленского с прессой длится уже более 7 часов

Четверг, 10 октября 2019, 17:06

Общение президента Владимира Зеленского с представителями средств массовой информации с перерывами продолжается уже 7 часов.

Источник: "Украинская правда"

Детали: За это время Зеленский успел поговорить с более чем сотней журналистов.

 
На стол с президентом выставили несколько блюд, но к ним никто не притронулся...
ЭЛЬДАР Сарахман, УП

Встреча с президентом проходит на втором этаже фудкорта KyivFoodMarket в отдельной зоне.

Представители медиа задают вопросы главе государства группами 10 или более человек, сформированными по списку аккредитации.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, своей очереди еще ждут около 150 журналистов.

 
ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
Президент иногда пьет воду и кофе...
ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
Внимание главы государства возгласами привлекла также пенсионерка из Днипра, которая пришла "пожаловаться на Филатова". Он заверил женщину, что ей помогут.
ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
Здание киев KyivFoodMarket забросали "самолетиками" с посланиями к Зеленскому, которые позже смели коммунальщики
ЭЛЬДАР Сарахман, УП

Как проходит новый формат общения президента со СМИ, смотрите в видеоблоге корреспондента УП.

Предыстория:

  • В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
  • В свою очередь "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
  • В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • Еще ранее Зеленский выкладывал в сеть "записанное интервью" за рулем "Теслы".
  • Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.
  • Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСМИ
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