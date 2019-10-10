В центре Киева автомобиль на большой скорости протаранил "скорую"

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Четверг, 10 октября 2019, 17:17

На перекрестке двух столичных улиц Жилянской и Антоновича автомобиль "Форд" влетел в автомобиль скорой помощи, в результате чего тот перевернулся на бок.

Источник: сообщение патрульной полиция Киева в Facebook

Детали: По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, около 14:30. Сейчас участников ДТП осматривают медики, патрульные и следователи устанавливают обстоятельства столкновения.

 
Фото: dtp.kiev.ua

По предварительной информации, водителя скорой медицинской помощи и двух медиков, которые ехали в "скорой", забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.

Анализируя запись, можно допустить, что именно "скорая" выехала на перекресток на красный сигнал светофора.

 
Фото: dtp.kiev.ua

Украинская правда

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Темы: ДТП Киев чрезвычайное происшествие


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