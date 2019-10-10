В центре Киева автомобиль на большой скорости протаранил "скорую"
На перекрестке двух столичных улиц Жилянской и Антоновича автомобиль "Форд" влетел в автомобиль скорой помощи, в результате чего тот перевернулся на бок.
Источник: сообщение патрульной полиция Киева в Facebook
Детали: По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, около 14:30. Сейчас участников ДТП осматривают медики, патрульные и следователи устанавливают обстоятельства столкновения.
По предварительной информации, водителя скорой медицинской помощи и двух медиков, которые ехали в "скорой", забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.
Анализируя запись, можно допустить, что именно "скорая" выехала на перекресток на красный сигнал светофора.
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