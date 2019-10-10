Зеленский назвал свое "СМИ number one"

Президент Владимир Зеленский говорит, что читает разные средства массовой информации, но больше всего доверяет тому, что видит собственными глазами и слышит от граждан.

Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Журналист попросила назвать три СМИ, из которых президент лично черпает информацию.

"Я доверяю очень своим глазам и своим ушам. Это для меня - СМИ "number one", – сказал Зеленский.

"Я читаю Фейсбук, и поэтому по-разному к нему отношусь, я читаю большинство новостных каналов. Более того, я знаю отношение каждого из вас к моей команде и ко мне лично. Я знаю риторику... Я знаю, где показываются наши фотографии, когда мы там улыбались и радовались, когда вернулись наши пленные. А на каких сайтах показывается такая моя рожа (скорчил гримасу). Почему я так ... встречал наших пленных: что-то меня свело, наверное продуло", – рассказал президент.

"На это я трачу где-то 2 часа ночью после работы. Я очень плохо сплю... где-то с четырех до половины шестого. И все. Ночью", – добавил он.

Зеленский отметил, что разбирается "не только на буквах, но и в людях, которые пишут".

"Я знаю очень много всех: и "Украинскую правду", "Корреспондент", всех тех, с кем сегодня встречался...", - говорит глава государства.

Президент заверил, что не имеет приоритетов в выборе СМИ, все читает, чтобы иметь различные точки зрения.

Напомним: