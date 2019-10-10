Зеленский назвал свое "СМИ number one"

Президент Володимир Зеленський каже, що читає різні засоби масової інформації, але найбільше довіряє тому, що бачить на власні очі і чує від громадян.

Про це він сказав 10 жовтня під час зустрічі з журналістами на фудмаркеті.

ельдар сарахман, уп

Журналістка попросила назвати три ЗМІ, з яких президент особисто черпає інформацію.

"Я довіряю дуже своїм очам і своїм вуха. Це для мене – ЗМІ "number one", – сказав Зеленський.

"Я читаю Фейсбук, і тому по-різному до нього відношусь, я читаю більшість новинних каналів. Більше того, я знаю відношення кожного з вас до моєї команди і до мене особисто. Я знаю риторику… Я знаю, де показуються наші фотографії, коли ми там посміхалися і раділи, коли повернулись наші полонені. А на яких сайтах показується отака моя рожа (скривився). Чомусь я і так… зустрічав наших полонених: шось мене звело, мабуть продуло", – розповів президент.

"На це я витрачаю десь 2 часа вночі після роботи. Ядуже погано сплю… десь з четвертої до пів шостої. І все. Вночі", – додав він.

Зеленський зазначив, що розуміється "не тільки на буквах, а й в людях, які пишуть".

"Я знаю дуже багато всіх: і "Українську правду", "Кореспондент", всіх тих, з кими сьогодні зустрічався… Я знаю, коли, в який час, як воно виходить і що відбувається", – каже глава держави.

Президент запевнив, що не має пріоритетів у виборі ЗМІ, читає все, щоб мати різні точки зору.

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