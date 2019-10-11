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Журналисты "Схем" сняли визит Хорошковского на Банковую

Пятница, 11 октября 2019, 00:29

Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента.

Об этом говорится в новом расследовании "Схем".

В сюжете показано, что только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Журналисты сняли, как в последний день сентября Валерий Хорошковский прилетел на частном самолете из Лондона поздно вечером в аэропорт "Киев" вблизи Жулян, где его встречал кортеж с охраной.

Уже на следующее утро, 1 октября "Схемы" зафиксировали, как этот же кортеж Валерия Хорошковского следовал в направлении Офиса президента. Сначала машины проехали арку, которая ведет к его боковому заезду, а уже через 2 часа с ней выехали.

Позже, 9 октября, журналисты заметили как самолет, которым пользуется Хорошковский прилетел из Турции.

Позже "Схемы" зафиксировали, как ведомственная машина Skoda уехала из Офиса президента, заехала в подземный паркинг здания, где, по данным редакции, располагается офис Хорошковского, и где ведомственную машину ждала его охрана, после чего она быстро уехала с закрытого паркинга и вернулась на Банковую, заехав через боковой заезд в Офис президента.

"Получается, что после избрания Зеленского президентом в Украину вернулся политик и бизнесмен эпохи Януковича, который последние 5 лет просиживал за рубежом, и не принимал никакого участия в публичной политике, самолет которого зато за это время чаще фиксировали в Москве, чем в Киеве. Хорошковский имеет давнюю связь с самим Владимиром Зеленским - еще со времен когда тот транслировал свой Вечерний Квартал на телеканале "Интер" - и давал концерты на празднике СБУ. И теперь, мы фиксируем, что прилетая в Киев, в первую очередь Хорошковский идет на Банковую в офис Зеленского теперь уже президента", - говорится в материале "Схем".

Напомним:

  • Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности за президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.
  • Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезда за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
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