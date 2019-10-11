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На Кубе избрали президента

Пятница, 11 октября 2019, 01:57
На Кубе избрали президента

По результатам выборов президентом Республики Куба стал Мигель Диас-Канель.

Источник: Cubadebate.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы правительства, а также губернаторов для 15 провинций страны.

Кроме этого, вице-президентом республики был назначен Сальвадор Вальдес.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале 2019 года. В апреле 2019 также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.


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Темы: президент
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