На Кубе избрали президента

По результатам выборов президентом Республики Куба стал Мигель Диас-Канель.

Источник: Cubadebate.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы правительства, а также губернаторов для 15 провинций страны.

Кроме этого, вице-президентом республики был назначен Сальвадор Вальдес.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале 2019 года. В апреле 2019 также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.





