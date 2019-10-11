Франция инициирует встречу антитеррористической коалиции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Источник: Reuters.

"Франция предлагает провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главное здесь - наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления (на Сирию - УП)", - сказал министр.

Французский министр опасается, что ИГИЛ может воспользоваться "изменениями на местах", в частности ситуацией в Сирии, чтобы возродиться.

"Сегодня коалиция должна сказать, что мы будем делать дальше, как хочет действовать Турция, и как мы обеспечим безопасность тех мест, где в тюрьмах содержатся боевики? Все это надо обсудить, чтобы нам было ясно", - заявил Ле Дриан.