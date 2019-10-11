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Франция инициирует встречу антитеррористической коалиции

Пятница, 11 октября 2019, 04:43

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". 

Источник: Reuters.

"Франция предлагает провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главное здесь - наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления (на Сирию - УП)", - сказал министр.

Французский министр опасается, что ИГИЛ может воспользоваться "изменениями на местах", в частности ситуацией в Сирии, чтобы возродиться.

"Сегодня коалиция должна сказать, что мы будем делать дальше, как хочет действовать Турция, и как мы обеспечим безопасность тех мест, где в тюрьмах содержатся боевики? Все это надо обсудить, чтобы нам было ясно", - заявил Ле Дриан.

Предыстория:

  • Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.
  • Позже стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

Темы: ФранцияТурцияСирияСША
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