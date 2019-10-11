Министр внутренних дел Великобритании Брэндон Льюис заявил, что граждан стран ЕС, которые не оформят документы для пребывания в стране, будут депортировать после Brexit.

Источник: BBC.

"Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления на право остаться в стране", - сказал министр.

Как отмечается, МВД Великобритании сообщило, что 1,8 миллиона человек подали заявку на право остаться в стране по крайней мере до декабря 2020 года.

В случае неупорядоченного Brexit граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны подать заявку на продление пребывания в стране до конца 2020 года - или до конца июня 2021-му, если соглашения с ЕС будет достигнуто.