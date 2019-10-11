NASA запустило спутник, который будет изучать ионосферу Земли

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Пятница, 11 октября 2019, 06:33

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило в пятницу, 11 октября, ракету-носитель со спутником ICON.

Источник: сайт NASA.

Старт ракеты-носителя Pegasus из модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer состоялся в 05:00 по Киеву.

"Аппарат достиг орбиты", - сообщили в видеотрансляции на сайте NASA.

Самолет, выполнявший роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) и достиг высоты примерно 11,9 км, однако сбросить ракету-носитель со спутником удалось со второй попытки, после повтора маневра через 30 минут.

Миссия ICON рассчитана на два года. Спутник предназначен для изучения ионосферы Земли.

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Темы: США


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