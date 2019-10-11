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В большинстве областей Украины начали подавать тепло

Пятница, 11 октября 2019, 11:36
В большинстве областей Украины начали подавать тепло

По состоянию на 8:30 11 октября в 18 областях и городе Киеве начато отопление объектов социальной сферы, в 8 областях уже начали подавать тепло и в жилые дома.

Источник: оперативная информация Минрегионстроя в Facebook.

Детали: Согласно карте, самая лучшая ситуация с подачей тепла в образовательных и медицинских учреждениях в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

Подача тепла в жилой фонд начата в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.

 

Пока еще не начали подключать даже социальную сферу в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Вместе с тем Львовский городской совет сообщил, что с 11 октября решил приостановить подачу тепла в школы, садики, больницы и поликлиники в связи с потеплением.

Традиционно отопительный сезон для населения начинается на основании погодных условий – если в течение трех суток среднесуточная температура не превышает + 8°С.

Предыстория:

  • 10 октября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил удивление, что некоторые местные руководители досрочно начали отопительный сезон, несмотря на теплую погоду.

Ирина Балачук, УП
Темы: отопление
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