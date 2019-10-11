СБУ разоблачила схему контрабанды одежды: проводит 40 обысков

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Пятница, 11 октября 2019, 12:34

Служба безопасности Украины проводит 40 одновременных обысков в рамках дела о контрабанде брендовой одежды в Украину.

Источник: пресс-служба СБУ в Facebook.

Дословно: "Сейчас проходят 40 одновременных обысков в местах хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран". 

 

Детали: По информации СБУ, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и без уплаты налогов.

Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика получали по 40 тысяч долларов. 

 

Продавали товар в одной из торговых сетей в Киевской, Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

Сейчас силовики изъяли 640 тысяч долларов, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен, а также одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: СБУ контрабанда


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