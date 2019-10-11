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Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ

Пятница, 11 октября 2019, 12:37

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Источник: указ главы государства №744 от 11 октября.

Дословно: "Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины".

Детали: По данным из открытых источников, Семенченко работал в органах Службы безопасности Украины с 1993 года. В 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

В реестре электронных деклараций НАПК, есть только исправленная ​​декларация, поданная в конце марта 2017 года за предыдущий период, в которой указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и указано, что он "находился в распоряжении главы СБУ".

Украинская правда
Темы: СБУЗеленский
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