Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Источник: указ главы государства №744 от 11 октября.
Дословно: "Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины".
Детали: По данным из открытых источников, Семенченко работал в органах Службы безопасности Украины с 1993 года. В 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.
В реестре электронных деклараций НАПК, есть только исправленная декларация, поданная в конце марта 2017 года за предыдущий период, в которой указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и указано, что он "находился в распоряжении главы СБУ".
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