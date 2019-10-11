Хорошковский прокоментировал встречу с Зеленским

Бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский подтвердил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским, но заявил, что об их цель будет известна позже.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на собственное расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") "Хорошковский возвращается".

Детали: В ответ на вопрос, по каким причинам Хорошковский посещал Офис президента, экс-чиновник подчеркнул, что является частным лицом, так как у него "нет никакой публичной позиции".

Прямая речь Хорошковского: "Ну вы же задавали президенту этот вопрос? .. Мои позиции такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже".

Журналисты поинтересовались, какие отношения у него с президентом: или они дружат, или Хорошковский, учитывая политический опыт, дает советы молодому высокопоставленному чиновнику, на что тот сказал: "Когда-то мы вместе работали, если вы помните".

Относительно планов по возвращении в Украину заниматься бизнесом или возвращаться в публичную политику, экс-глава СБУ времен Януковича заявил, что бизнесом продолжал заниматься в течение последних 7 лет и возвращался и раньше.

Во время разговора журналисты также отметили, что начиная с 2016-го года (более ранние данные сервиса Plane Finder недоступны), самолет Валерия Хорошковского регулярно посещал Российскую Федерацию - суммарно за три года самолет приземлялся в Москве 16 раз.

По информации источников "Схем", пока Валерий Хорошковский курирует работу российских банков в Украине. Как установили журналисты, он летал за границу и приезжал в Украину в компании высокопоставленных представителей российских банков.

Речь идет о Ярославе Порохняке и Александре Луканове.

Александр Луканов (л) и Ярослав Порохняк

Александр Луканов - член правления и президент российского банка в Украине - "Альфа банк". Ярослав Порохняк - в феврале 2018-го получил должность в российском Сбербанке в Украине и стал советником председателя его правления.

Порохняк - давний соратник Валерия Хорошковского по компаниям "Меркс" и "Союз Виктан". В 2009 году, когда "Студия Квартал 95" выходила в эфире телеканала "Интер", которым на тот момент владел Хорошковский, Порохняк был совладельцем студии вместе с Владимиром Зеленским. В 2010-м Порохняк появился в структуре телеканала "Интер", владельцем которого тогда был Валерий Хорошковский - и стал председателем правления.

Напомним: